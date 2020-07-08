Госпиталь развернут в пустующих павильонах «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первые пациенты будут доставлены в резервный госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в пятницу, 10 июля, рассказал источник URA.RU в региональном минздраве. На площадке будет задействован реанимационный модуль с кислородными камерами и аппаратами ИВЛ, который вмещает 50 пациентов.

Решение о вводе в эксплуатацию госпиталя было принято в последний момент на фоне резкого роста числа пациентов с коронавирусом знает инсайдер. Ранее разобрать корпус планировалось в первых числах июля.

Планы о закрытии госпиталя подтверждал 4 июля губернатор Евгений Куйвашев. В Instagram он сообщал, что необходимости в этих мощностях нет: «Мы находимся на плато, ждем спада заболеваемости и в этих условиях реанимационные койки на ЭКСПО остаются невостребованными».

URA.RU сообщало, что мобильный госпиталь стоимостью в 190,4 млн рублей был смонтирован в конце марта. Учитывая дополнительные расходы на оборудование, общая стоимость проекта составила 284,8 млн рублей, таким образом одно больничное место обошлось бюджету в 5,7 млн рублей. В эту стоимость вошла и аренда площадей выставочного центра с 28 марта по 30 июня 2020 года, которая стоила бюджету региона 42 миллиона 61 тысячу рублей. В мае в другом корпусе экспо-центра был развернут временный госпиталь на 3 000 пациентов, не оборудованный кислородом и аппаратами ИВЛ. Речи о его запуске в данный момент не идет.

В пресс-службе регионального минздрава не ответили на звонок URA.RU. Редакция направила запрос в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Свердловской области 7 июля было зафиксировано критически низкое количество свободных коек для больных коронавирусом. В регионе были доступны 910 мест из 6 088, или 14.9% от общего количества.