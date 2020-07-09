Наталья Проскурякова не стала вмешиваться в проблему сына Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени 24-летнего сына депутата местной городской думы и всемирно известной спортсменки Натальи Проскуряковой Владимира обвиняют в нападении на двух человек с мачете, которым были нанесены тяжелые травмы рук и головы. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в следствии. Мужчину обвиняют в умышленном причинении здоровья двум и более людям с применением предметов, используемых в качестве оружия, рассказали агентству в пресс-службе Ленинского суда.

«Обвинение предъявлено по статье 112 части 2 пунктов а, з УК РФ», — сообщили URA.RU в суде. Первое заседание по делу прошло 9 июля. Однако было перенесено из-за неявки одного из потерпевших по делу. Несмотря на то, что заседание было открытым, журналиста агентства на него не пустили по решению судьи, которая мотивировала это мерами по противодействию коронавирусу.

Как сообщает инсайдер агентства, по версии следствия 6 июня потерпевший Ильяс Н. (имя изменено), студент-архитектор вместе со своей однокурсницей у нее дома выполнял проектную работу. «Как показали пострадавшие, бывший парень девушки Владимир Проскуряков пришел к ней домой и, не разбираясь в ситуации, сразу же напал на парня с мачете. Пока девушка выбежала в коридор и звала на помощь, он, по их версии, успел нанести серьезные раны в голову и левую руку», — отмечает инсайдер. По его данным из показаний, в квартиру на крики сбежались соседи, двое мужчин начали заступаться, а один из них также получил удар мачете по руке. Нападавшего задержала полиция.

После этого происшествия пострадавший студент стал инвалидом третьей группы и, скорее всего, потерял возможность получить профессию архитектора — он левша и теперь не может сгибать руку. «Молодому человеку изначально в травматологии нервы на руке не сшивали, он уже перенес несколько операций и ему предстоят еще», — передает источник. Второй пострадал чуть меньше, однако рука до сих пор полностью не восстановилась.

Сама депутат и двукратная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова сообщила URA.RU, что не вмешивается в ситуацию. «Я отношусь к этому поступку отрицательно. Вмешиваться не буду — сам натворил, сам пусть разбирается. Он взрослый человек, с 18 лет живет самостоятельно», — сообщила спортсменка агентству.