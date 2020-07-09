В Москве решили судьбу челябинского экс-губернатора Дубровского

Борис Дубровский потерял пост, но опроверг обвинения в свой адрес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Решение Федеральной антимонопольной службы ФАС, обвинившей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского в картельном сговоре, окончательно признали незаконным. Такое постановление 9 июля принял Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве. Он оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, ранее также признавшего вердикт ФАС незаконным.

«Решение Арбитражного суда Москвы оставили без изменений. Апелляционную жалобу ФАС не удовлетворили», — сообщил URA.RU помощник арбитражного судьи Татьяны Красновой. Это постановление суда вступает в силу с момента оглашения решения. В пресс-службе ФАС пообещали прокомментировать решение суда позже.

Иск к ФАС подавало АО «Южуралмост», которое решением ФАС также было признано участником картельного сговора. Дубровский выступил в процессе третьим лицом. Его интересы в суде представляли адвокаты компании «Рустам Курмаев и партнеры».

Решение ФАС в марте 2019 года, обвиняющее Дубровского в картельном сговоре в интересах «Южуралмоста», стало причиной его отставки с поста губернатора Челябинской области. Материалы передали в Генпрокуратуру и МВД РФ. В МВД России в отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело о превышении полномочий, но затем отозвали постановление.

16 декабря 2019 года по иску «Южуралмоста» арбитражный суд Москвы признал незаконным постановление ФАС, но оставил в силе решение о передаче материалов на Дубровского в МВД и Генпрокуратуру РФ. Обе стороны подали апелляцию, рассмотрение должно было состояться 25 марта, но суды приостановили работу из-за коронавируса. Слушание неоднократно переносили, в том числе заседание, назначенное на 2 июля. Решение Девятого арбитражного суда означает, что вопрос об уголовном преследовании Дубровского по статьям, связанным с антимонопольным законодательством, окончательно утратил актуальность.

Обновлено — 21:11



ФАС прокомментировала итоги заседания. «Апелляционная жалоба ФАС России оставлена без удовлетворения, принятый судебный акт будет обжалован в установленном АПК РФ порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФАС.