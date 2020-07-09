Дмитрий Коваленко заявил, что еще не видел решения суда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Аэропорт Кургана через суд обязали расчистить территорию воздушной гавани от растительности, которая привлекает птиц. С исковым заявлением обращался транспортный прокурор Курганской области. Ранее рубка деревьев в аэропорту стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении его директора Дмитрия Коваленко.

«При обследовании территории воздушной гавани выявлено наличие птиц различной видовой принадлежности, что, в том числе, обусловлено непринятием мер к скосу имеющейся рядом с сооружениями аэровокзала густой растительности, способствующей привлечению пернатых», — пояснили суть требований в Уральской транспортной прокуратуре. В связи с тем, что такие нарушения ставят под угрозу безопасность полетов, прокурор обратился в суд с требованием обязать аэропорт вырубить заросли. Городской суд Кургана эти требования удовлетворил.

Коваленко заявил URA.RU, что еще не видел решения суда. Он пообещал агентству предоставить комментарии позже, после ознакомления с документами.

До этого URA.RU писало, что Дмитрия Коваленко и энергетика аэропорта Андрея Тябутова городской суд признал виновными в незаконной рубке деревьев в аэропорту и на прилегающей территории. В октябре 2019 года каждого из них оштрафовали на 1,15 млн рублей, хотя прокурор просил для подсудимых наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Позже областной суд отменил это решение и оправдал Коваленко и Тябутова, признав за ними право на реабилитацию. Законность возбуждения этого уголовного дела ранее ставил под сомнение уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.