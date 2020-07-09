В Кремле рассказали, когда примут решение об отставке Фургала

Дмитрий Песков заявил, что президент еще не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств. Вопрос об увольнении чиновника будет решаться на основе материалов следствия. Поэтому говорить, кто может стать врио главы региона, пока рано, сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-кола.

«Принять решение о принадлежности к преступлению того или иного гражданина может только суд. Предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде. Без них делать какие-либо выводы преждевременно», — отметил Песков.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийства, объяснили задержание Фургала декриминализацией Дальнего Востока. Ведомство доставило губернатора в Москву. Следователи планируют просить об аресте чиновника, передает RT. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, куда входил Фургал, заявил, что задержание чиновника произошло в не совсем корректной форме. Он добавил, что из партии губернатора исключать не будут.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.