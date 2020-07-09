«Единая Россия» ослабила человека Бурматова в Челябинске

Анатолий Вершинин (справа), которого считают человеком Владимира Бурматова (в центре) сложил полномочия секретаря «Единой России» в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Президиум челябинского регионального отделения «Единой России» утвердил отставку депутата заксобрания области Анатолия Вершинина, который считается человеком депутата Госдумы Владимира Бурматова, с поста секретаря партийной ячейки в Копейске. Исполняющим обязанности назначен мэр Андрей Фалейчик, сообщил URA.RU источник в «ЕР».

«Президиум собрался ради одного вопроса. Вершинина сняли, Фалейчика назначили и. о. Теперь его нужно будет утвердить на конференции местного отделения», — сказал инсайдер.

Вершинин уточнил корреспонденту URA.RU, что он сложил полномочия по собственному желанию. «Работа секретаря — ответственная и напряженная, во время выборов отнимает много времени и сил. У нас конкурентная кампания, много обязательств перед избирателями. Совмещать выборы и работу секретарем, к сожалению, не получается. Уверен, что назначение Фалейчика будет на благо и усилит позиции местного отделения партии», — заявил он.

Андрей Фалейчик (слева) назначен и. о. секретаря копейского отделения «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры из «ЕР» говорят, что причиной решения стал конфликт Вершинина с куратором территории, председателем межмуниципального координационного совета «Восточный», депутатом ЗСО Мариной Поддубной. «У Вершинина сложились конфликтные отношения с [лидером регионального отделения „ЕР“ и спикером ЗСО Владимиром] Мякушем и Поддубной. Дошло до того, что накануне партийного праймериз в заксобрание в конце мая Вершинина госпитализировали с микроинсультом. При этом он очень много сделал для праймериз», — отметил собеседник.

По словам другого источника, в последнее время Вершинин отделился от Бурматова и сблизился с Фалейчиком, поэтому перемены особо на нем не скажутся. «Вершинин не отказался от намерений баллотироваться в депутаты горсобрания Копейска и стать спикером горсобрания. Если большинство получат люди Фалейчика, у Вершинина есть все шансы занять пост спикера», — заверил он.

Наконец, в Копейске обсуждают еще одну версию. «Поддубная помогает кандидатам „Справедливой России“ на выборах в горсобрание. Взамен „СР“ не будет трогать ее на выборах в ЗСО, куда она баллотируется. Из-за этого у нее конфликт с Вершининым, который ведет пул кандидатов „Единой России“», -.

В Копейске считают, что у Анатолий Вершинин стал жертвой конфликта с Мариной Поддубной (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мякуш не ответил на звонок. Поддубная воздержалась от комментариев. В пресс-службе партии не смогли оперативно дать комментарий.

Вершинин считается человеком Бурматова, куратора выборов в Челябинской области от «ЕР». Оба являются выходцами из «Молодой гвардии „Единой России“».