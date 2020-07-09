Жителей ЯНАО будут штрафовать за посещение леса

С начала сезона в ЯНАО потушено уже 36 природных пожаров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ямальцам запретили посещать леса до 29 июля из-за установленного в регионе особого противопожарного режима из-за жаркой погоды. За нарушения власти обещают составлять административные протоколы и выписывать штрафы.

«За несоблюдение правил предусмотрены санкции <…>, — сообщает пресс-служба окружного правительства. — Штрафы в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей могут грозить гражданам, от двух тысяч до пяти тысяч рублей — должностным лицам, от двадцати тысяч до ста тысяч рублей — юридическим лицам». Пребывание населения и въезд транспортных средств ограничиваются в лесах Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств.

Данные меры приняли для обеспечения безопасности ямальцев и населенных пунктов во время повышенного уровня пожарной опасности. При изменениях погоды ограничение может быть снято, о чем жителей оповестят дополнительно.

Ранее особый противопожарный режим был введен на территории ЯНАО решением оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям. Поводом стало жаркая погода, которая установилась на всей территории региона.

Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, риск возникновения природных пожаров вырос. С начала сезона спасатели потушили уже 36 возгораний в лесу. Для мониторинга ситуации используются беспилотные летательные аппараты.