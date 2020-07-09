Олег Сербиенко у своей собственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга Олег Сербиенко, похищенный 9 июля неизвестными со стройплощадки «Атомстройкомплекса», раскрыл подробности ЧП. Как передает корреспондент URA.RU, мужчину вывезли в лес и после длительного разговора о собственности земельного участка, за который он борется, отпустили. Похищенный обвиняет «строительную компанию с большими связями».

По словам Олега Сербиенко, он судился с компанией «Атомстройкомплекс» за участок земли по адресу Шейнкмана, 86а. Он уточнил, что его похитили в 5 утра и вывезли в лес на Челябинском тракте. «Первая попытка моего похищения была в ночь на 1 июля 2020 года, но похитителям не удалось это сделать. Сегодня утром мне постучали в дверь вагончика, через дверь сказали „вы подозреваетесь“, но чем — не уточнили. Я открыл дверь, меня скрутили и вывезли в лес. Из леса шел пешком», — рассказывает Сербиенко. По его словам, похитители взяли с него слово, что он не будет обращаться в полицию и Следственный комитет.

Похищенный заявил, что является владельцем участка, на котором с 1995 года располагался автосервис. Сейчас участок примыкает к стройплощадке многофункционального комплекса. С 2009 года мужчина судится с застройщиком и говорит, что ему предложили продать землю за 100 тысяч рублей. С предложением Сербиенко не согласился и охранял свою собственность, проживая в вагончике, несмотря на то что арендовал квартиру. В разговоре Сербиенко уточнил, что имеет ряд судебных решений в свою пользу и пять заявлений в полицию, на которые силовики не реагируют.

В данный момент Сербиенко отвезли в управление СКР, которое уже возбудило уголовное дело по факту похищения.