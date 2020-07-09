Тюменцы получили квитанции за уборку снега в июле

Жителей Тобольска попросили заплатить за уборку снега в мае и июне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям Тобольска в июле выставили счет за уборку снега в мае и июне. Об этом URA.RU рассказала тоболячка, которой пришел счет на оплату услуг ЖКХ. По ее словам, за уборку снега в конце весны и в первый летний месяц управляющая компания потребовала с нее около 140 рублей.

«Я сначала даже не поверила своим глазам, а потом смотрю — „Механизированная уборка снега“ — 77, 20 рублей. И все бы ничего, но платежка — майская. Потом то же самое в июне повторилось. Разбираться никуда не пошла. Некогда, да и деньги вроде небольшие», — пояснила она агентству на условиях анонимности.

Аналогичные счета получили и другие жители Тобольска. Об этом они рассказали в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». «За июнь пришла квитанция, а там графа — «Механизированная уборка снега» и начислено 68,40 рублей». Где у нас снег в Тобольске в июне-месяце? Я понимаю, что это копейки, но хотя бы писали в квитанции не про снег. Подгорная часть», — написал анонимный пользователь в своей публикации.

Подобные квитанции тоболякам направили несколько управляющих компаний. В УК «Историческая часть» агентству пояснили, что это не ошибка. «Ничего удивительного в этом нет. Это одна из форм оплаты уборки снега: общая сумма услуги раскидывается равными платежами на весь год. Поэтому люди и получают такие платежки летом. Значит, с собственниками был заключен договор об оплате именно в таком формате», — пояснили URA.RU в управляющей компании.