УГМК зарыла в свердловских горах 1,5 млрд рублей

В дальнейшем на природоохранные проекты планируется потратить более двух миллиардов рублей Фото: УГМК

ОАО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) с 2017 до середины 2020 года потратило 1,5 млрд рублей на минимизацию последствий производства на природу в районах расположения промышленных объектов. В дальнейшем на природоохранные проекты планируется потратить более двух миллиардов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга.

В рамках природоохранной деятельности на Шемурском месторождении за это время проведена реконструкция временных очистных сооружений. С 1 июля на объекте уже начаты пуско-наладочные работы. Также на территории месторождения прошло экранирование уступа и автосъезда южной чаши Шемурского карьера и выполаживание отвалов №1 и №2 для непопадания осадков в тело отвалов.

В 2018 году модернизировали оборудованию и капитально отремонтировано здания водозабора № 2 в Ивдельском городском округе. Очистные сооружения водозабора № 2 на реке Ивдель работают в круглосуточном режиме, обеспечивая эффективную очистку воды. Данные ежегодных наблюдений за качеством поверхностных вод показывают положительную динамику и не превышают предельно-допустимых концентраций химических веществ.

С 2017 по 2018 годы в связи с аномально большим количеством осадков произошло ухудшение качества воды в реках севера Свердловской области. Для минимизации и дальнейшего исключения негативного воздействия на окружающую среду «Святогор» в 2017 году совместно с Уральским Управлением Роспироднадзора был разработан перечень природоохранных мероприятий.

В итоге УГМК заключила договор с ФГБУ РосНИИВХ, чьи специалисты провели оценка состояния водных объектов, обследовали экосистему в районе размещения Шемурского, Ново-Шемурского и Тарньерского месторождений. По итогам оценки отмечено, что состояние водотоков в створах имеет динамику в сторону улучшения.

Дополнительно к предпринятым мерам для снижения и последующего исключения негативного воздействия УГМК планирует привлечь научное сообщество для окончательного решения данных проблем. В результате встреч с представителями Министерства природных ресурсов и экологии достигнута договоренность с МГУ на выполнение научно-исследовательской работы по оценке экологического состояния окружающей среды и разработке рекомендаций по минимизации негативного воздействия в районах расположения промышленных объектов на севере Свердловской области.

Фото: УГМК

Фото: УГМК