День города в Кургане будут праздновать неделю

Власти Кургана раскрыли первые подробности о праздничной программе на день города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

День города в Кургане в этом году будет отмечаться 22 августа, однако праздновать его начнут за неделю до этой даты — 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Праздничные программы, приуроченные к 341-й годовщине со дня образования Кургана, начнутся в городе с 15 августа — за неделю до Дня города», — говорится в сообщении. В эти дни запланировано проведение велоэстафеты, различные онлайн-мероприятия, турниры по киберспорту, шашкам и шахматам. «В онлайн-программах будут задействованы все учреждения дополнительного образования, а также культуры и спорта», — рассказала заместитель главы Кургана, директор департамента соцполитики Елена Ситникова.

21 августа на берегу Тобола планируется провести большой праздник. Уже разработан пилотный сценарий. Ожидается, что праздник начнется с исторической викторины для жителей города.

Уже составлен и эпизодный план основной праздничной программы, которая пройдет 22 августа на площади имени Ленина. Кроме того, в список праздничных площадок добавлены новые благоустроенные скверы, в том числе Яблоневый, Гагаринский, Аптекарский, Юбилейный, а также сквер Высоцкого. Также в Кургане ведется подготовка ко второму гастрономическому фестивалю «День сырка».