Скоро будет назначена дата начала суда над Устиновым и его подельниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело создателя telegram-канала Устинова

Материалы дела автора telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александра Устинова переданы в суд. Об этом сообщил URA.RU источник в окружении блогера.

«Завершилось ознакомление с материалами следствия, прокурор утвердил обвинение. Материалы дела переданы в Таганский суд Москвы», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что Устинов с коллегами журналистом Иваном Бесценным и программистом Антоном Старком были арестованы в декабре 2018 года. В августе 2019 года всех троих этапировали из СИЗО Екатеринбурга в Москву в СИЗО № 5 «Водник». В феврале 2020 года Устинов избил сосед по камере, его госпитализировали с переломом носа.

Устинову было предъявлено обвинение по пяти эпизодам. В четырех эпизодах его обвиняют в публикации клеветнических статей, а потом вымогательстве денег за их удаление. Потерпевшими признаны завод «Вентпром», представитель компании «Сима-ленд» Николай Чуфаров, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат и банк ВТБ.

По пятому эпизоду потерпевшим признан бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн. По версии следствия, Устинов распространил видеоролик гомосексуальной групповой оргии и педофилии. Правда, Хинштейн утверждает, что на видео запечатлен не он.