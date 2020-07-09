Глава партии добрых дел Александр Кириллов считает решение избиркома незаконным Фото: кадр из видеообращения Партии добрых дел, YouTube

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

На состоявшемся 9 июля заседании окружной избирательной комиссии региональному отделению политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» в ЯНАО было отказано в регистрации. Одним из пунктов ее программы было присоединение Африки к России. По информации источников URA.RU, реготделение не согласовало подачу документов с центральным аппаратом партии в Москве.

«Ямальское отделение непарламентской партии фактически не согласовало подачу документов со своим федеральным центром в Москве», — сообщил собеседник агентства. В ямальском избиркоме суть вопроса уточнять не стали, отметив лишь, что «основанием для отказа стало отсутствие необходимых документов, а также несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов».

По словам директора фонда «Региональная политика» Евгения Забродина, исход был вполне ожидаем — такие партии не имеют опыта в избирательных кампаниях. «Отделение было создано на Ямале пять лет назад, но, поверьте мне, мало кто о ней [партии — прим. ред] слышал, так за весь период не было никаких активностей. Партия „Добрых дел …“ — партия-призрак в череде десятков политических объединений, которые начали множиться после упрощения законодательства об их регистрации», — считает Забродин.

Политолог отметил, что политические партии обязаны принимать участие в выборах любого уровня, хотя бы раз в семь лет, а отсутствие активности партии на выборах является основанием для ее ликвидации. «В прошлом году мы уже наблюдали активность партий-призраков на региональных и муниципальных выборах в стране. Все это делается для того, чтобы избежать санкций», — уверен эксперт.

В программе партии значатся такие заявления, как снижение подоходного налога для некурящих россиян, отмена ограничения скорости на автострадах, а также мирное и добровольное вхождение стран бывшего СССР и государств Африки в состав России. «При определенных условиях это реально осуществить, а России нужен свой круглогодичный курорт», — сообщается на официальном сайте партии.

Президент «Партии добрых дел» Андрей Кириллов по телефону сообщил URA.RU что с решением избиркома не согласен. «Абсолютно незаконное решение, мы собираемся подать в суд», — заявил партийный лидер.