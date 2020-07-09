Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

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Пандемия может только усилиться Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мир находится на начальной стадии пандемии коронавируса. Об этом сообщил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с распространением COVID-19 в США доктор Энтони Фаучи.

«Мы видим крупные вспышки [коронавируса] в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии», — приводит слова Фаучи итальянская газета Corriere della Sera. По мнению американского инфекциониста, пандемия только будет усиливаться и лишь потом пойдет на спад.

Согласно прогнозу эксперта, пандемию удастся побороть после появления вакцины, что может произойти в конце 2020 или начале 2021 года. Глобальную эпидемию, как утверждает Фаучи, можно будет сдержать общими силами в случае объединения всех стран. В США пандемия до сих пор не взята под контроль, уточнил он.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что вторая волна коронавируса может смениться еще одним пиком заболеваемости в рамках первой. Сейчас по его словам, мир стоит на середине первой волны, уточняет портал «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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