Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

Мир находится на начальной стадии пандемии коронавируса. Об этом сообщил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с распространением COVID-19 в США доктор Энтони Фаучи.
«Мы видим крупные вспышки [коронавируса] в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии», — приводит слова Фаучи итальянская газета Corriere della Sera. По мнению американского инфекциониста, пандемия только будет усиливаться и лишь потом пойдет на спад.
Согласно прогнозу эксперта, пандемию удастся побороть после появления вакцины, что может произойти в конце 2020 или начале 2021 года. Глобальную эпидемию, как утверждает Фаучи, можно будет сдержать общими силами в случае объединения всех стран. В США пандемия до сих пор не взята под контроль, уточнил он.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что вторая волна коронавируса может смениться еще одним пиком заболеваемости в рамках первой. Сейчас по его словам, мир стоит на середине первой волны, уточняет портал «Дни.ру».
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