Адвокат Петросяна рассказал о разделе имущества со Степаненко

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Однако, бракоразводный процесс и последующие споры вокруг совместно нажитого имущества, привели к длительному конфликту между ними. Так, недавно, по информации « Национальной службы новостей » Петросян обвинил Степаненко в присвоении статуэтки козлика, которую юморист оценил в 200 тысяч рублей.

Юморист Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко осенью 2018 года . Петросян объяснил расставание после 30 лет семейной жизни завершением определенного этапа, а также выразил надежду на то, что бывшие супруги сохранят друг к другу взаимное уважение.

Оценкой нажитого имущества, по словам адвоката, занимаются назначенные судом эксперты. В связи с большим количеством недвижимости и ценных вещей, споры могут затянуться на несколько лет.

«Большое количество книг, разных предметов искусства прежде чем разделить, нужно оценить», — цитирует «Газета.ru» Жорина. По его словам, за годы совместной жизни Петросян со Степаненко собрали большую коллекцию антиквариата и картин. Помимо этого, в собственности у экс-супругов 12 квартир и дом-музей.

Раздел имущества после бракоразводного процесса юмориста Евгения Петросяна с бывшей женой Еленой Степаненко может затянуться на несколько лет. Об этом заявил адвокат юмориста Сергей Жорин.

Адвокат Евгения Петросяна готовится к длительным спорам артиста с бывшей женой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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