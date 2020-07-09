В России выросло число состоятельных людей

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Ранее стало известно, что российские миллиардеры разбогатели в период пандемии. По информации « Национальной службы новостей », с 18 марта миллиардеры из топ-5 по версии Forbes увеличили свое состояние на 22,6 $ миллиарда.

Самой состоятельной страной в мире, по данным исследования, стали США с 5,9 миллионов человек с состоянием выше миллиона долларов. На втором месте — Япония (3,3 миллиона человек), на третьем — Германия (1,4 миллиона).

Авторы отмечают, что их данные нуждаются в корректировке, так как не учитывают пандемию коронавируса в мире. Так что, количество состоятельных людей в настоящее время может сильно разниться с приведенной информацией.

«По данным авторов исследования, в России на конец 2019 года проживали 215 тысяч «состоятельных людей», — приводит Lenta.Ru результаты исследований. Согласно приведенной информации, эксперты относили к состоятельным тех, чье совокупное состояние равнялось как минимум одному миллиону долларов без учета основного жилья и потребительских товаров.

За прошедший год число состоятельных людей в России выросло на 7,5%, или на 15 тысяч человек. Об этом рассказали эксперты международного консалтингового агентства Capgemini.

В список вошли россияне с состоянием от 1 миллиона долларов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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