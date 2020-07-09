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Ранее Мурашко заявил, что первые результаты клинических испытаний вакцины станут известны в конце июля. Тогда же, по его словам, появится доступ для более широкого применения препарата, сообщает телеканал 360 .

Он уточнил, что клинические исследования на добровольцах сейчас проводятся в штатном режиме. Испытываются две формы вакцин — жидкая и высушенная. Как отмечает глава Минздрава, добровольцы переносят их неплохо. Мурашко также добавил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, уточняет RT .

По его словам, на сегодняшний день перспективными признаны 17 вакцин. Именно над ними сейчас, как он уточнил, ведется работа. Однако согласно прогнозу министра здравоохранения, до промышленного производства дойдет меньше препаратов. «Но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории РФ», — заявил Мурашко в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

После проведения клинических испытаний в России будут доступны как минимум три-четыре вакцины. Об этом в четверг сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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