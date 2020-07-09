Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой Ордой

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Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что своими налогами Apple и Google уничтожают стартапы по всему миру. По его словам, компания Apple не дает развиваться разработчикам и злоупотребляет своим положением на рынке, пишет телеканал 360 .

Он призвал Россию присоединиться к обсуждению данной проблемы. Apple борется с конкурентами и вытесняет их с рынка, из-за чего уже пострадал сам Telegram, уточнил Перекопский. Он напомнил, что в 2016 году разработчики мессенджера выпустили игровую платформу. Однако Apple пригрозил удалить Telegram из AppStore, если они не откажутся от нового продукта. После этого платформу пришлось удалить.

Из-за этого налога, по словам Перекопского, страдают разработчики мобильных приложений. «Получается аналогия: раньше была ставка Золотой Орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — заявил вице-президент Telegram в рамках панельной дискуссии с представителями ИT-индустрии в Казани.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский обратился к России с просьбой присоединиться к борьбе налогом в 30%, который взимают Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. Он сравнил этот денежный сбор со «ставкой Золотой Орды», сообщает РБК.

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