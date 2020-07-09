Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой Ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский обратился к России с просьбой присоединиться к борьбе налогом в 30%, который взимают Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. Он сравнил этот денежный сбор со «ставкой Золотой Орды», сообщает РБК.
Из-за этого налога, по словам Перекопского, страдают разработчики мобильных приложений. «Получается аналогия: раньше была ставка Золотой Орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — заявил вице-президент Telegram в рамках панельной дискуссии с представителями ИT-индустрии в Казани.
Он призвал Россию присоединиться к обсуждению данной проблемы. Apple борется с конкурентами и вытесняет их с рынка, из-за чего уже пострадал сам Telegram, уточнил Перекопский. Он напомнил, что в 2016 году разработчики мессенджера выпустили игровую платформу. Однако Apple пригрозил удалить Telegram из AppStore, если они не откажутся от нового продукта. После этого платформу пришлось удалить.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что своими налогами Apple и Google уничтожают стартапы по всему миру. По его словам, компания Apple не дает развиваться разработчикам и злоупотребляет своим положением на рынке, пишет телеканал 360.
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