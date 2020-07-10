Данные участников голосования по Конституции утекли в интернет

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Кроме того, ранее «Медуза» сообщила о том, что на одном из государственных сайтов появился архив с номерами и сериями паспортов интернет-избирателей из Москвы и Нижегородской области. Данные были зашифрованы, однако расшифровать их, по данным издания, оказалось просто. Позже в столичном правительстве объяснили, что архивы являются не базой с личными данными россиян, а реестром паспортов с цифрами, по которым идентифицировать человека невозможно. Так или иначе в Минкомсвязи РФ расследует утечку.

«На один из форумов уже выложили базу паспортов (серия/номер) граждан, зарегистрировавшихся для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию», — говорится на канале «Утечки информации». Об этом же написали на канале «Brief/Незыгарь» и «Инфобомба». Никаких официальных подтверждений этому нет.

База паспортов россиян, которые зарегистрировались для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, выложили в открытый доступ. Об этом сообщили сразу несколько telegram-каналов.

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