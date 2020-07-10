Свалка на Уралмаше тлеет с конца 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» (ИГРиР), претендующее на рекультивацию тлеющей незаконной свалки на Уралмаше, добился выделения порядка трех миллионов рублей на первый этап работ. Этому, как сообщают источники URA.RU в городских структурах власти, предшествовали спор между замдиректора ИГРиР Иваном Кравченко и главой Орджоникидзевского района Роман Кравченко, а также пиар-кампания, устроенная, предположительно, интересантами получения финансирования.

В конце прошлого года полигон, на который четыре года незаконно свозили мусор, начал тлеть. После этого власти приняли решение тушить возгорание снегом, и в течение нескольких недель ситуацию удалось нормализовать (тление стало менее интенсивным). В середине апреля ИГРиР, рекультивирующий законный полигон, находящийся рядом с тлеющим, заключил с Орджоникидзевским ДЭУ соглашение об экологическом надзоре за нелегальной свалкой.

Однако с того момента вопрос с финансированием дальнейших работ поставили на паузу. 30 июня и 4 июля на портале Е1.ru появились две публикации, рассказывающие о том, что «свалка вновь начала отравлять воздух едким дымом». Давая тогда комментарий, Иван Кравченко отметил, что «владельцы этого объекта [Орджоникидзевский ДЭУ] делают недостаточно», чтобы решить проблему. Параллельно, как сообщают источники URA.RU в мэрии, о ситуации было доложено главе Екатеринбурга Александру Высокинскому.

Но, выехав на место, чиновники не увидели возгорания и прочих проблем, о которых писали СМИ. «Ликвидация мусорных полигонов — это существенные средства. В связи с этим в повестку вбрасывалось, что все горит, что власти ничего не делают — чтобы ускорить решение вопроса», — объясняет знакомый с ситуацией городской чиновник. Глава района Роман Кравченко в разговоре с агентством не стал комментировать эту информацию, но подтвердил, что 8 июля достиг договоренности с Иваном Кравченко и направил в мэрию запрос на выделение бюджетных средств из фонда мэра уральской столицы.

По словам чиновника, речь идет о горении на глубине нескольких метров. «Но открытого возгорания там нет», — сказал он. Схожим образом описывая ситуацию, Иван Кравченко замечает, что, «если некоторое время походить по полигону, начинает плавиться подошва». «Периодически открываются внутренние очаги возгорания, мы их локализуем. Проводится постоянная работа с руководством района — с их стороны мы ожидаем финансирования на локализацию чрезвычайной ситуации», — сказал менеджер. Говоря о наличии конфликта с руководством района, он отметил, что на протяжении последнего времени были лишь некоторые противоречия, но 8 июля их удалось разрешить.