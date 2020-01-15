14 января 2020

Кто зарабатывает на свалке, отравляющей Екатеринбург?

Бизнес на горящем мусоре много лет ведут авторитеты, против которых власть бессильна

© Служба новостей «URA.RU»
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Работать легально «хозяева» свалки не хотятФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тлеющая свалка на севере Екатеринбурга, удушающий запах от которой с декабря портит жизнь жителей микрорайонов Эльмаш и Уралмаш — чисто криминальный бизнес. Бульдозер мэрии, сгоревший на площадке, — только начало: люди, контролирующие полигон, давно закалены в боях за мусорные карьеры. Кто получают выгоду от свалки и как эти люди связаны с экс-вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым, осужденным за убийство — в расследовании «URA.RU».

Горящая свалка на улице Коммунистической остается главной головной болью властей Екатеринбурга. За минувшую неделю пожарные потушили основные очаги возгорания, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание о чрезвычайной ситуации (решено засыпать свалку снегом с улиц города — см. протокол). Полиция повесила перед полигоном знак «Въезд запрещен» и выставила экипаж ГИБДД. Правда, через 15 минут после того, как он уехал на срочный вызов, на полигоне загорелся бульдозер мэрии.

Пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше. Екатеринбург
Принадлежащий мэрии бульдозер загорелся через 15 минут после того, как с полигона уехал наряд полиции
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают, что свалка будет вспыхивать и дальше: таковы особенности «бизнеса» тех, кто контролирует нелегальный полигон. Вот уже много лет по документам он ничейный. Когда-то это был один из карьеров Шувакишского кирпичного завода (ЗАО «ШКЗ» ликвидировано в 2007 в результате банкротства). По данным справочной системы СБИС, земельный участок на ул. Коммунистической, 50-Б сохранил назначение «для разработки полезных ископаемых», но разработка не ведется с середины 2000-х годов. Как пояснили «URA.RU» в мэрии, относится к «неразграниченным землям», находящимся в ведении свердловских властей.

Фактически же много лет на этом полигоне принимали мусор: за каждую машину отходов, приезжавшую на полигон, платили наличными без какой-либо отчетности. Уточнить стоимость приемки мусора на данный момент не удалось: телефон, по которому ранее отвечали на звонки о приемке мусора на этой свалке недоступен. По словам дачников из окрестных садов, стоимость одной машины мусора была от 500 до 1500 рублей (в среднем — 1000 рублей). В день свалка принимала до 100 грузовых машин.

«Нелегальные полигоны с мусором зарабатывают до 100 тысяч рублей в день, или три миллиона в месяц», — заявил «URA.RU» советник председателя Свердловского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Павел Партин.

При этом услуги свалки всегда были востребованы. Во-первых, ее ценник ниже, чем у легальных полигонов. Например, по прайсу ЕМУП «Спецавтобаза», вывоз одного КАМАЗа строительного мусора, который в основном и везут на бывшие карьеры — 1500 рублей в час (минимум — два часа) плюс давление отходов бульдозером — еще 1500 рублей. Во-вторых, у свалки на Коммунистической — максимально короткое «транспортное плечо», которое только можно представить в Екатеринбурге.

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По словам источников, связанных по работе с карьерами, свалку на Коммунистической, 50-Б уже много лет контролирует группа криминальных авторитетов. Среди них называют некоего Игоря Антонова и авторитета по прозвищу Пузо. По данным «URA.RU», в 2000-х годах они имели отношение к разборкам на курганской таможне: именно группировка «антоновских» противостояла тогда «глазыринской» группировке, чьи боевики проходили вместе с экс-вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым (осужден, отбывает срок) по делу об убийстве «антоновских бойцов» Валерия Худякова и Андрея Волкова.

По словам осведомленных собеседников, в Екатеринбурге на мусорных полигонах тоже не обошлось без столкновений. Так, два года назад сообщалось о разборках на соседнем карьере — он тоже находится в тупике улицы Коммунистической, но принадлежит ЕМУП «ИГРиР» (Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель), которое еще в начале нулевых разработало проект рекультивации этого карьера.

Оба полигона — бывшие карьеры Шувакишского кирпичного завода. Только один — легальный, где строительный мусор принимают официально, второй — незаконный
Инфографика: Кирилл Егоров, «URA.RU», карта — 2gis.ru

«Оба полигона — бывшие карьеры Шувакишского кирпичного завода, расположены неподалеку друг от друга, поэтому их всегда путают, и любая проверка приезжает сперва к нам, — рассказал „URA.RU“ директор ООО „Спецфрахт“ (подрядчик ЕМУП „ИГРиР“) Борис Меркин. — На нашем участке все легально, официально, а там, где работают незаконно, происходят невероятные вещи. Черный нал, который берут с машин, это у них уже „в законе“, а то, что горят бульдозеры администрации — это уже беспредел».

Пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше. Екатеринбург
Въезд на нелегальную свалку
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По его словам, в 2015-2016 произошел захват ЕМУП участка неизвестными: работников ЕМУП «ИГРиР» и ООО «Спецфрахт» выгнали с площадки, обнесли ее забором и начали принимать мусор без документов. Атака сопровождалась огромным количеством жалоб от местных жителей и всевозможных проверок. Они выявили кучу мелких недочетов — пришлось переоформлять документы, и история затянулась на год. Лишь в 2017 «муниципалам» удалось вернуться на площадку. «Город подключился, поэтом ЕМУП и смог вернуть этот участок», — считает бывший сотрудник «ИГРиР».

«А за нами не было административной поддержки — пришлось отбиваться самостоятельно, — рассказал «URA.RU» работник другого предприятия. — У нас были два карьера в окрестностях Екатеринбурга и Березовского, и на этих объектах были наезды этих «товарищей». Причем, на одном из карьеров до завершения рекультивации осталось всего два месяца.

Мы наняли ЧОП и выставили охрану — удалось отбиться. Объект завершили — сейчас там ровня площадка под сельхозпользование».

Получить комментарий нынешнего директора ЕМУП «ИГРиР» Сергея Аверкиева не удалось. Бывший руководитель муниципального предприятия, хорошо помнящий те события, Григорий Сурганов, работающий теперь в Департаменте архитектуры мэрии Екатеринбурга, отказался от комментариев, предложив обратиться в пресс-службу горадминистрации.

Прайс ЕМУП «Спецавтобаза» на прием строительного мусора. Возить отходы на нелегальную свалку гораздо выгодней
Скриншот: с сайта sab-ekb.ru

По словам бывшего работника ЕМУП, нелегалы за многие годы так и не освоили технологию рекультивации — именно поэтому свалка все время горит. «Если уж принимаете мусор — так соблюдайте правило: слой мусора пересыпали грунтом, придавили бульдозером — следующий слой — и так далее, — поясняет специалист. — Не было бы ни пожаров, ни проблем. Они вообще могли бы работать легально: авторитет есть, деньги есть — все можно было бы оформить. Потом завершили бы объект — разровняли бы площадку и сдали бы городу (под строительство или парковку). Но это же надо думать, рулить этим — они этого не могут и не хотят. У них другие цели — отобрать участок, деньги нахапать, не думая о последствиях — вот они и вылазят!»

Связаться с Игорем Антоновым, которого вспоминали в свои с историей вокруг карьеров, не получилось — по словам знающего его человека, он давно отошел от дел и уже лет пять живет в Москве. «URA.RU» удалось пообщаться с Олегом Джалиловым (его некоторые называют Пузо), но он открестился от тлеющей свалки.

«Я вообще не знаю, какие деньги и какая свалка, как есть, говорю, — заявил он «URA.RU». — Мне через год 50 лет будет, и я буду по свалкам бегать?

Заняться мне больше нечем! Есть с чего жить, есть предприятие, а всякой ерундой я не занимаюсь. Мне вчера уже звонили одни люди, с администрации, потом другие — я посмеялся вместе с ними». По словам собеседника, на свалке он был лишь однажды, когда у него сбежали туда дворовые собаки.

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Вопрос с нелегальной свалкой на улице Коммунистической в Екатеринбурге остается нерешенным: мэрия и ЕМУП «Спецавтобаза» заявляют, что не отвечают за нее, так как «земельный участок, на котором расположена несанкционированная свалка, не является муниципальным». Как заявила на совещании у мэра Александра Высокинского замглавы Мингосимущества Елена Николаева, ведомство сможет поменять вид разрешенного использования земельного участка, но горадминистрации необходимо определиться с организацией, которая будет обслуживать в дальнейшем этот участок.

По сообщению свердловской прокуратуры, еще в июле 2018 года полиция возбудила уголовное дело по факту захламления полигона отходами (по статьям 330 УК РФ — «самоуправство» и 262 — «нарушение режима особо охраняемых природных территорий»). Пресс-атташе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что в 2019 году полиция установила причастных к совершению преступлений. Кроме того, 11 января уголовное дело было возбуждено по факту поджога бульдозера, привезенного для ликвидации свалки.

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