Кто зарабатывает на свалке, отравляющей Екатеринбург?

Работать легально «хозяева» свалки не хотят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тлеющая свалка на севере Екатеринбурга, удушающий запах от которой с декабря портит жизнь жителей микрорайонов Эльмаш и Уралмаш — чисто криминальный бизнес. Бульдозер мэрии, сгоревший на площадке, — только начало: люди, контролирующие полигон, давно закалены в боях за мусорные карьеры. Кто получают выгоду от свалки и как эти люди связаны с экс-вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым, осужденным за убийство — в расследовании «URA.RU».

Горящая свалка на улице Коммунистической остается главной головной болью властей Екатеринбурга. За минувшую неделю пожарные потушили основные очаги возгорания, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание о чрезвычайной ситуации (решено засыпать свалку снегом с улиц города — см. протокол). Полиция повесила перед полигоном знак «Въезд запрещен» и выставила экипаж ГИБДД. Правда, через 15 минут после того, как он уехал на срочный вызов, на полигоне загорелся бульдозер мэрии.

Принадлежащий мэрии бульдозер загорелся через 15 минут после того, как с полигона уехал наряд полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают, что свалка будет вспыхивать и дальше: таковы особенности «бизнеса» тех, кто контролирует нелегальный полигон. Вот уже много лет по документам он ничейный. Когда-то это был один из карьеров Шувакишского кирпичного завода (ЗАО «ШКЗ» ликвидировано в 2007 в результате банкротства). По данным справочной системы СБИС, земельный участок на ул. Коммунистической, 50-Б сохранил назначение «для разработки полезных ископаемых», но разработка не ведется с середины 2000-х годов. Как пояснили «URA.RU» в мэрии, относится к «неразграниченным землям», находящимся в ведении свердловских властей.

Фактически же много лет на этом полигоне принимали мусор: за каждую машину отходов, приезжавшую на полигон, платили наличными без какой-либо отчетности. Уточнить стоимость приемки мусора на данный момент не удалось: телефон, по которому ранее отвечали на звонки о приемке мусора на этой свалке недоступен. По словам дачников из окрестных садов, стоимость одной машины мусора была от 500 до 1500 рублей (в среднем — 1000 рублей). В день свалка принимала до 100 грузовых машин.

«Нелегальные полигоны с мусором зарабатывают до 100 тысяч рублей в день, или три миллиона в месяц», — заявил «URA.RU» советник председателя Свердловского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Павел Партин.

При этом услуги свалки всегда были востребованы. Во-первых, ее ценник ниже, чем у легальных полигонов. Например, по прайсу ЕМУП «Спецавтобаза», вывоз одного КАМАЗа строительного мусора, который в основном и везут на бывшие карьеры — 1500 рублей в час (минимум — два часа) плюс давление отходов бульдозером — еще 1500 рублей. Во-вторых, у свалки на Коммунистической — максимально короткое «транспортное плечо», которое только можно представить в Екатеринбурге.

По словам источников, связанных по работе с карьерами, свалку на Коммунистической, 50-Б уже много лет контролирует группа криминальных авторитетов. Среди них называют некоего Игоря Антонова и авторитета по прозвищу Пузо. По данным «URA.RU», в 2000-х годах они имели отношение к разборкам на курганской таможне: именно группировка «антоновских» противостояла тогда «глазыринской» группировке, чьи боевики проходили вместе с экс-вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым (осужден, отбывает срок) по делу об убийстве «антоновских бойцов» Валерия Худякова и Андрея Волкова.

По словам осведомленных собеседников, в Екатеринбурге на мусорных полигонах тоже не обошлось без столкновений. Так, два года назад сообщалось о разборках на соседнем карьере — он тоже находится в тупике улицы Коммунистической, но принадлежит ЕМУП «ИГРиР» (Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель), которое еще в начале нулевых разработало проект рекультивации этого карьера.

Оба полигона — бывшие карьеры Шувакишского кирпичного завода. Только один — легальный, где строительный мусор принимают официально, второй — незаконный Инфографика: Кирилл Егоров, «URA.RU», карта — 2gis.ru

«Оба полигона — бывшие карьеры Шувакишского кирпичного завода, расположены неподалеку друг от друга, поэтому их всегда путают, и любая проверка приезжает сперва к нам, — рассказал „URA.RU“ директор ООО „Спецфрахт“ (подрядчик ЕМУП „ИГРиР“) Борис Меркин. — На нашем участке все легально, официально, а там, где работают незаконно, происходят невероятные вещи. Черный нал, который берут с машин, это у них уже „в законе“, а то, что горят бульдозеры администрации — это уже беспредел».

Въезд на нелегальную свалку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По его словам, в 2015-2016 произошел захват ЕМУП участка неизвестными: работников ЕМУП «ИГРиР» и ООО «Спецфрахт» выгнали с площадки, обнесли ее забором и начали принимать мусор без документов. Атака сопровождалась огромным количеством жалоб от местных жителей и всевозможных проверок. Они выявили кучу мелких недочетов — пришлось переоформлять документы, и история затянулась на год. Лишь в 2017 «муниципалам» удалось вернуться на площадку. «Город подключился, поэтом ЕМУП и смог вернуть этот участок», — считает бывший сотрудник «ИГРиР».

«А за нами не было административной поддержки — пришлось отбиваться самостоятельно, — рассказал «URA.RU» работник другого предприятия. — У нас были два карьера в окрестностях Екатеринбурга и Березовского, и на этих объектах были наезды этих «товарищей». Причем, на одном из карьеров до завершения рекультивации осталось всего два месяца.

Мы наняли ЧОП и выставили охрану — удалось отбиться. Объект завершили — сейчас там ровня площадка под сельхозпользование».

Получить комментарий нынешнего директора ЕМУП «ИГРиР» Сергея Аверкиева не удалось. Бывший руководитель муниципального предприятия, хорошо помнящий те события, Григорий Сурганов, работающий теперь в Департаменте архитектуры мэрии Екатеринбурга, отказался от комментариев, предложив обратиться в пресс-службу горадминистрации.

Прайс ЕМУП «Спецавтобаза» на прием строительного мусора. Возить отходы на нелегальную свалку гораздо выгодней Скриншот: с сайта sab-ekb.ru

По словам бывшего работника ЕМУП, нелегалы за многие годы так и не освоили технологию рекультивации — именно поэтому свалка все время горит. «Если уж принимаете мусор — так соблюдайте правило: слой мусора пересыпали грунтом, придавили бульдозером — следующий слой — и так далее, — поясняет специалист. — Не было бы ни пожаров, ни проблем. Они вообще могли бы работать легально: авторитет есть, деньги есть — все можно было бы оформить. Потом завершили бы объект — разровняли бы площадку и сдали бы городу (под строительство или парковку). Но это же надо думать, рулить этим — они этого не могут и не хотят. У них другие цели — отобрать участок, деньги нахапать, не думая о последствиях — вот они и вылазят!»

Связаться с Игорем Антоновым, которого вспоминали в свои с историей вокруг карьеров, не получилось — по словам знающего его человека, он давно отошел от дел и уже лет пять живет в Москве. «URA.RU» удалось пообщаться с Олегом Джалиловым (его некоторые называют Пузо), но он открестился от тлеющей свалки.

«Я вообще не знаю, какие деньги и какая свалка, как есть, говорю, — заявил он «URA.RU». — Мне через год 50 лет будет, и я буду по свалкам бегать?

Заняться мне больше нечем! Есть с чего жить, есть предприятие, а всякой ерундой я не занимаюсь. Мне вчера уже звонили одни люди, с администрации, потом другие — я посмеялся вместе с ними». По словам собеседника, на свалке он был лишь однажды, когда у него сбежали туда дворовые собаки.

Вопрос с нелегальной свалкой на улице Коммунистической в Екатеринбурге остается нерешенным: мэрия и ЕМУП «Спецавтобаза» заявляют, что не отвечают за нее, так как «земельный участок, на котором расположена несанкционированная свалка, не является муниципальным». Как заявила на совещании у мэра Александра Высокинского замглавы Мингосимущества Елена Николаева, ведомство сможет поменять вид разрешенного использования земельного участка, но горадминистрации необходимо определиться с организацией, которая будет обслуживать в дальнейшем этот участок.

По сообщению свердловской прокуратуры, еще в июле 2018 года полиция возбудила уголовное дело по факту захламления полигона отходами (по статьям 330 УК РФ — «самоуправство» и 262 — «нарушение режима особо охраняемых природных территорий»). Пресс-атташе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что в 2019 году полиция установила причастных к совершению преступлений. Кроме того, 11 января уголовное дело было возбуждено по факту поджога бульдозера, привезенного для ликвидации свалки.