Уровень безработицы в регионе увеличивается каждую неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Уровень безработицы в Челябинской области продолжает расти темпами в 5% еженедельно. Как сообщил URA.RU руководитель Главного управления по труду и занятости населения в регионе Владислав Смирнов, ведомство прогнозирует, что такая тенденция продолжится до конца июля.

«Темпы роста безработицы — около 5% еженедельно. Пока у нас большое количество безработных и высокая обращаемость. Но к концу июля ждем снижения темпов обращаемости. К этому времени выйдем на такой же по объему банк вакансий, как в июле прошлого года. Неплохо растет трудоустройство. Рассчитываем, что к концу месяца и этот показатель сравняется с уровнем июля прошлого года», — отметил Смирнов.

По данным ведомства, за последнюю неделю число безработных в регионе выросло с 68 862 до 71 834 человек. Уровень безработицы составляет 3,83%, напряженность на рынке труда — 2,72 человек на вакансию.

Владислав Смирнов прогнозирует снижение темпов роста безработицы к концу июля Фото: Олег Черных © URA.RU

«Пик обращений пришелся на май. В июне было уже на 24% меньше, относительно майских показателей. До конца июля ожидаем порядка 77-78 тысяч зарегистрированных безработных, судя по темпам», — прогнозирует Смирнов.

Эксперт отметил важную особенность — в регионе нет массовых сокращений. Уведомления о массовых сокращениях присылают, в основном, компании, которые проводят реорганизацию. Они перетрудоустраивают людей. По последним данным, шесть компаний уведомили о массовых сокращениях в общей сложности 342 человек.