Губернатор ХМАО продлила карантин

Югорчане еще, как минимум, две недели будут находиться на карантине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о продлении карантина. Речь об этом зашла во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.

«В соответствии с рекомендациями я приняла решение о продлении режима самоизоляции до 27 июля включительно», — заявила Комарова. Вместе с тем, глава региона отметила, что в округе установилась тенденция по снижению числа заболевших COVID-19 и поблагодарила за это врачей и самих югорчан.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вышел из федерального топа регионов с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом среди жителей. Режим самоизоляции в Югре действовал до 12 июля.