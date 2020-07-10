09 июля 2020
08 июля 2020

Губернатор ХМАО продлила карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Сургут, люди в масках, covid-19, социальная дистанция, самоизоляция, маски медицинские
Югорчане еще, как минимум, две недели будут находиться на карантине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о продлении карантина. Речь об этом зашла во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.

«В соответствии с рекомендациями я приняла решение о продлении режима самоизоляции до 27 июля включительно», — заявила Комарова. Вместе с тем, глава региона отметила, что в округе установилась тенденция по снижению числа заболевших COVID-19 и поблагодарила за это врачей и самих югорчан.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вышел из федерального топа регионов с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом среди жителей. Режим самоизоляции в Югре действовал до 12 июля.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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