Заболевший COVID мэр из ЯНАО успел посетить избирательный участок

На следующий день после голосования Андрей Гаранин оказался на больничном Фото: Андрей Гаранин, Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Губкинского Андрей Гаранин заболел коронавирусом на следующий день после того, как принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. По информации источников URA.RU, в контакте с градоначальником находились десятки человек.

«Гаранин ушел на больничный 2 июля, — подтвердили сообщение в мэрии. — Мэр почувствовал недомогание и на работу не пошел, остался дома». По информации собеседников агентства, до этого на самочувствие глава не жаловался.

Между тем, 1 июля Гаранин посещал избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ, о чем отчитался в Instagram. По словам анонимных источников агентства, это может указывать на то, что градоначальник мог заразиться еще в конце июня.

При этом, как отмечают источники, скорее всего глава Губкинского заразился именно на работе. Администрация до последнего времени не была закрыта для посетителей, люди приезжали на прием кто в ЖКХ, кто в жилотдел со всего города, рассказывают собеседники.

Сам Гаранин официально сообщил о своем диагнозе 8 июля. По словам мэра, он проходит лечение в Ноябрьске и уже идет на поправку.