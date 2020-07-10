УГМК выиграла суд у организаторов Универсиады в Екатеринбурге

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) выиграла суд по иску к АНО «Универсиада-2023» на 1,1 млн рублей. Решение Свердловского арбитражного суда было озвучено 9 июля.
«Информация о принятом судебном акте — иск удовлетворить полностью», — говорится в сообщении. По данным картотеки дел, УГМК 12 марта подала иск к некоммерческой организации на 1,1 млн рублей.
В отделе по связям с общественностью УГМК сообщили, что не комментирует судебные решения. Глава АНО «Универсиада-2023» Александр Чернов в беседе с URA.RU уточнил, что речь идет о возвращении УГМК заемных средств, которые были взяты на рекламную кампанию по продвижению заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. «Мы работаем, все нормально, просто отсудились. Все хорошо. Получили решение суда. Это самый цивилизованный путь взаимодействия», — уточнил Чернов.
По данным системы данных СБИС, АНО «Универсиада-2023» занималось подготовкой к проведению в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году. Сейчас структура находится в стадии ликвидации. Вместо нее создана новая организация — АНО «Исполнительная дирекция Универсиады-2023».
Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Подготовка к мероприятию оценивается примерно в 80 млрд рублей.
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