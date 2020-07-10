Замгенпрокурора РФ устроил разнос челябинскому вице-губернатору

Игорь Ткачев в Челябинске отчитал Сергея Шаля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель генерального прокурора в УрФО Игорь Ткачев во время совещания в Челябинске отчитал вице-губернатора Сергея Шаля, курирующего в регионе жилищное строительство. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, Ткачев провел в Челябинске совещание, в ходе которого обсуждались вопросы долевого строительства. В этом совещании приняли участие прокурор региона Виталий Лопин и вице-губернаторы областного правительства.

«Обсуждалось, что в регионе имеется ряд проблемных объектов долевого строительства, пострадавшими от противоправных действий застройщиков являются более двух тысяч граждан, — сообщили в пресс-службе. — Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев объявил предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю губернатора Сергею Шалю».

По данным URA.RU, недовольство Ткачева вызвали расхождения по реальному количеству проблемных домов и домов, внесенных властями в реестр. Кроме того, замгенпрокурора отметил, что власти должны чаще общаться с обманутыми дольщиками. Шаль пообещал учесть все замечания и провести работу над ошибками.