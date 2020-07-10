09 июля 2020

Замгенпрокурора РФ устроил разнос челябинскому вице-губернатору

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, ткачев игорь
Игорь Ткачев в Челябинске отчитал Сергея Шаля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель генерального прокурора в УрФО Игорь Ткачев во время совещания в Челябинске отчитал вице-губернатора Сергея Шаля, курирующего в регионе жилищное строительство. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, Ткачев провел в Челябинске совещание, в ходе которого обсуждались вопросы долевого строительства. В этом совещании приняли участие прокурор региона Виталий Лопин и вице-губернаторы областного правительства.

«Обсуждалось, что в регионе имеется ряд проблемных объектов долевого строительства, пострадавшими от противоправных действий застройщиков являются более двух тысяч граждан, — сообщили в пресс-службе. — Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев объявил предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю губернатора Сергею Шалю».

По данным URA.RU, недовольство Ткачева вызвали расхождения по реальному количеству проблемных домов и домов, внесенных властями в реестр. Кроме того, замгенпрокурора отметил, что власти должны чаще общаться с обманутыми дольщиками. Шаль пообещал учесть все замечания и провести работу над ошибками.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...