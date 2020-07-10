Свердловские власти намекнули на окончание масочного режима

Статья 38, которая позволяет штрафовать граждан без масок, будет отменена Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Свердловской области получили намек на снятие коронавирусных ограничений. Региональное заксобрание готовится отменить статью, по которой штрафуют нарушителей масочного режима, во второй половине июля.

Принятый к рассмотрению законопроект предполагается принять на заседании 21 июля, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. То есть, в первых числах августа 2020 года. Проект документа опубликован на официальном сайте заксобрания.

Как писало URA.RU, статья 38 была внесена в областной закон 9 апреля 2020 года. Она предполагает штраф за неисполнение требований правового акта губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции. Согласно этому нормативному акту, жителей области можно штрафовать, например, за нарушение масочного режима. Для граждан санкция установлена в размере от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц — от 500 000 до 1 млн рублей. Санкции наложены и на ряд отраслей экономики, например, ТРЦ: им запрещено работать в карантин.

В прокуратуре Свердловской области отметили, что несмотря на отмену областной правовой нормы, власти по-прежнему смогут штрафовать нарушителей коронавирусных ограничений по статье КоАП 20.6.1. Она предполагает штраф за неисполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации: до 30 000 рублей, а в случае, если кто-то заразился по вине нарушителя, — до 50 000 рублей.