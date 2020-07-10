Суд арестовал Сергея Фургала до 9 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Басманный суд Москвы принял решение арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября. Соответствующее постановление вынесено по результатам сегодняшнего судебного заседания.

«Губернатор Сергей Фургал арестован до 9 сентября», — приводит РИА «Новости» выдержку из постановления суда. Решение судьи может быть связано в том числе с поступающими угрозами участнкам уголовного дела Фургала.

Губернатор Сергей Фургал задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств двух бизнесменов в 2004—2005 годах и сотрудничестве с организованной преступной группировкой. В тот же день Фургал был доставлен в Москву на допрос, где позже отверг все обвинения.

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