Губернатор Фургал арестован. ВИДЕО

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Суд арестовал Сергея Фургала до 9 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Басманный суд Москвы принял решение арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября. Соответствующее постановление вынесено по результатам сегодняшнего судебного заседания.

«Губернатор Сергей Фургал арестован до 9 сентября», — приводит РИА «Новости» выдержку из постановления суда. Решение судьи может быть связано в том числе с поступающими угрозами участнкам уголовного дела Фургала.

Губернатор Сергей Фургал задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств двух бизнесменов в 2004—2005 годах и сотрудничестве с организованной преступной группировкой. В тот же день Фургал был доставлен в Москву на допрос, где позже отверг все обвинения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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