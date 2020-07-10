В Челябинской области сняли часть запретов, введенных из-за коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности, введенный из-за COVID-19 до 26 июля. Вместе с тем глава региона снял часть ограничений, действовавших на период карантина. URA.RU подготовило список запретов и разрешений, актуальных на 10 июля.
ОТКРЫТЫ:
- все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопаности);
- базы отдыха и санатории;
- детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);
- летние кафе и открытые веранды ресторанов и прочих заведений общественного питания (также можно работать на вынос и доставку на дом);
- фитнес-центры;
- библиотеки;
- экспозиции в зоопарках на открытом воздухе;
- офисы налоговой инспекции (по предварительной записи);
- продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;
- пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт Госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);
- автосервисы и магазины запчастей, стоматологические клиники, химчистки, банки, кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;
- скверы, парки культуры и отдыха (аттракционы не работают).
ЗАКРЫТЫ:
- развлекательные центры, фудкорты, кинотеатры;
- бассейны, бани;
- детские
- кальянные и ночные клубы.
РАЗРЕШЕНО:
- органам ЗАГС производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в количестве не более 10 человек (соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора обязательно);
- не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
- гулять и ходить на улице без медицинской маски (с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра);
- заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;
- тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;
- ездить на дачи и садовые участки на личных машинах, такси и общественном транспорте (в последних двух случаях нужна маска);
- выезжать на природу на пикники и шашлыки (членам одной семьи).
ЗАПРЕЩЕНО:
- появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;
- покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;
- устраивать массовые мероприятия, в том числе в торгово-развлекательных центрах;
- нарушать социальную дистанцию на улице и на работе, если речь не идет о членах одной семьи.
РЕКОМЕНДОВАНО:
- Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, которые особенно уязвимы для COVID-19.
В регионе к 10 июля зафиксировано 8963 случая заражения COVID-19, на лечении остаются 3098 южноуральцев. Зарегистрирован 181 летальный исход, 85 человек скончались непосредственно от коронавируса.
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