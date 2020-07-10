В Челябинской области сняли часть запретов, введенных из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности, введенный из-за COVID-19 до 26 июля. Вместе с тем глава региона снял часть ограничений, действовавших на период карантина. URA.RU подготовило список запретов и разрешений, актуальных на 10 июля.

ОТКРЫТЫ:

все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопаности);

базы отдыха и санатории;

детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);

летние кафе и открытые веранды ресторанов и прочих заведений общественного питания (также можно работать на вынос и доставку на дом);

фитнес-центры;

библиотеки;

экспозиции в зоопарках на открытом воздухе;

офисы налоговой инспекции (по предварительной записи);

продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;

пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт Госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);

автосервисы и магазины запчастей, стоматологические клиники, химчистки, банки, кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;

скверы, парки культуры и отдыха (аттракционы не работают).



ЗАКРЫТЫ:

развлекательные центры, фудкорты, кинотеатры;

бассейны, бани;

детские

кальянные и ночные клубы.



РАЗРЕШЕНО:

органам ЗАГС производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в количестве не более 10 человек (соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора обязательно);

не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;

гулять и ходить на улице без медицинской маски (с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра);

заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;

тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;

ездить на дачи и садовые участки на личных машинах, такси и общественном транспорте (в последних двух случаях нужна маска);

выезжать на природу на пикники и шашлыки (членам одной семьи).



ЗАПРЕЩЕНО:

появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;

покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;

устраивать массовые мероприятия, в том числе в торгово-развлекательных центрах;

нарушать социальную дистанцию на улице и на работе, если речь не идет о членах одной семьи.



РЕКОМЕНДОВАНО:

Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, которые особенно уязвимы для COVID-19.

В регионе к 10 июля зафиксировано 8963 случая заражения COVID-19, на лечении остаются 3098 южноуральцев. Зарегистрирован 181 летальный исход, 85 человек скончались непосредственно от коронавируса.