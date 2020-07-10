09 июля 2020

Что разрешено и что запрещено челябинцам во время карантина. Новый список

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, влюбленные, отношения, забота, кировка, молодежь, любовь, молодые
В Челябинской области сняли часть запретов, введенных из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности, введенный из-за COVID-19 до 26 июля. Вместе с тем глава региона снял часть ограничений, действовавших на период карантина. URA.RU подготовило список запретов и разрешений, актуальных на 10 июля.

ОТКРЫТЫ:

  • все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопаности);
  • базы отдыха и санатории;
  • детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);
  • летние кафе и открытые веранды ресторанов и прочих заведений общественного питания (также можно работать на вынос и доставку на дом);
  • фитнес-центры;
  • библиотеки;
  • экспозиции в зоопарках на открытом воздухе;
  • офисы налоговой инспекции (по предварительной записи);
  • продовольственные магазины и рынки, аптеки, почта, зоомагазины;
  • пункты ГИБДД для выдачи и обмена водительских прав (по записи через МФЦ или сайт Госуслуг, приходить за документами в медицинских масках и перчатках);
  • автосервисы и магазины запчастей, стоматологические клиники, химчистки, банки, кабинеты нотариусов, МФЦ, салоны красоты;
  • скверы, парки культуры и отдыха (аттракционы не работают).


ЗАКРЫТЫ:

  • развлекательные центры, фудкорты, кинотеатры;
  • бассейны, бани;
  • детские
  • кальянные и ночные клубы.

РАЗРЕШЕНО:

  • органам ЗАГС производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в количестве не более 10 человек (соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора обязательно);
  • не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
  • гулять и ходить на улице без медицинской маски (с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра);
  • заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм;
  • тренироваться на воздухе воспитанникам детских и юношеских спортивных школ;
  • ездить на дачи и садовые участки на личных машинах, такси и общественном транспорте (в последних двух случаях нужна маска);
  • выезжать на природу на пикники и шашлыки (членам одной семьи).

ЗАПРЕЩЕНО:

  • появляться без медицинских масок в общественных местах, на предприятиях, в лифтах;
  • покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;
  • устраивать массовые мероприятия, в том числе в торгово-развлекательных центрах;
  • нарушать социальную дистанцию на улице и на работе, если речь не идет о членах одной семьи.

РЕКОМЕНДОВАНО:

  • Оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, которые особенно уязвимы для COVID-19.

В регионе к 10 июля зафиксировано 8963 случая заражения COVID-19, на лечении остаются 3098 южноуральцев. Зарегистрирован 181 летальный исход, 85 человек скончались непосредственно от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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