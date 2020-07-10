Антон Швалев может вернуться в гордуму Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Антон Швалев, с весны прошлого года работавший в команде экс-депутата Госдумы от Свердловской области, а ныне губернатора Омской области Александра Буркова, вернулся в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник в городских структурах власти и подтвердил сам Швалев. Другой собеседник агентства отметил, что Швалев может вернуться в представительный орган.

В марте 2019 года эсер Швалев стал замначальника отдела по реализации программ капремонта и жилищного хозяйства в министерстве строительства Омской области. Свой уход из ведомства и возвращение в Екатеринбург он объяснил желанием быть ближе к семье. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отмечает, что в настоящий момент ведутся переговоры о выдвижении Швалева на довыборы в гордуму по Верх-Исетскому округу.

Сейчас этот округ в гордуме представляет Олег Кагилев, которого в марте Кировский суд Екатеринбурга приговорил к семи годам колонии по обвинению в коррупции. В июле областной суд рассмотрит апелляцию на приговор. Если вердикт нижестоящей инстанции подтвердится и Кагилев не будет обжаловать решение облсуда, его могут лишить мандата депутата гордумы уже в августе. А в середине ноября могут пройти довыборы.

В разговоре с агентством Швалев заявил, что в его адрес пока не поступало предложений по участию в избирательной кампании. С 2013 года по январь 2019-го он представлял «Справедливую Россию» в гордуме Екатеринбурга.