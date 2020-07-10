Снос здания на Октябрьской площади, 5 решено отложить Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Свердловский арбитражный суд запретил застройщику «УГМК-Макаровский» сносить долгострой у здания правительства Свердловской области. Заявление с требованием приостановить работы подал бывший оппозиционный депутат думы Екатеринбурга Олег Хабибулин. Решение было озвучено на заседании суда 7 июля.

«Арбитражный суд Свердловской области определил запретить ООО „Навигатор“, АО специализированный застройщик „УГМК-Макаровский“ осуществлять работы по демонтажу объекта незавершенного строительства (II очереди — блок Б), литер А», — говорится в определении суда.

По данным суда, ИП Хабибуллин О.В. владеет долей долгостроя на Октябрьской площади, 5 (деловой центр А, А1). При этом права на блоки Б и В здания принадлежат ООО «Навигатор» (владелец — гендиректор УГМК Андрей Козицын). После того, как «Навигатор» озвучил план по сносу своей части, Хабибулин доказал, что демонтаж части здания на Октябрьской площади «приведет к изменению технических характеристик блока А, причиняя его собственникам материальный ущерб и ухудшая состояние объекта незавершенного строительства».

В беседе с URA.RU Олег Хабибулин отметил, что ситуация с УГМК не является конфликтной. «Я уже сегодня с ними разговаривал, предложил сесть за один стол и поговорить. С нами не надо ничего согласовывать, вы сами вольны распоряжаться собственностью. Нам нужно лишь посмотреть документы, возможно, задать какие-то вопросы и получить на них ответы», — уточнил он.

В отделе по связям с общественностью УГМК сообщили: «„УГМК-Застройщик“ озвучил ранее и обоснования своей позиции, и планы. Формы взаимодействия с иными собственниками здания на Октябрьской не озвучиваются, но будут осуществляться исключительно в рамках правового поля».

На месте долгостроя УГМК намерен построить здание научно-производственного центра «Навигатор», с жильем, офисами и фитнес-центром. По задумке архитекторов, будет создан подземный многоуровневый паркинг на 217 машиномест, благоустроено более 1,5 Га территории, в том числе появится новое общественное пространство «Библиотечный сквер». Реализация объекта запланирована к празднованию 300-летия Екатеринбурга.