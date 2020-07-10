Евгений Писцов возглавляет Березовский с декабря 2011 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главы двух свердловских городов-спутников Екатеринбурга — Березовского (Евгений Писцов) и Среднеуральска (Андрей Зашляпин) — в скором времени могут покинуть занимаемые должности. Как сообщил источник URA.RU, близкий к резиденции свердловского губернатора, их имена значатся в списке, который имеют на руках представители внутриполитического блока команды губернатора.

В качестве повода для отставок может быть использована низкая явка на голосовании по Конституции — показатели в Среднеуральске (46,63%) и Березовском (46,84%) ниже областных (51,55%). Однако причины кадровых перестановок глубже, отмечает инсайдер.

«Противостояние Писцова и [депутата Заксобрания, глава группы компаний „Брозэкса“ Вячеслава] Брозовского никуда не делось. Плюс, по слухам, у него есть некоторые проблемы в личном плане», — поделился собеседник агентства. По его словам, причина возможной отставки Зашляпина — в межэлитных спорах: «Он [Зашляпин] пытается угодить всем, действовать в интересах разных представителей крупного бизнеса, но не очень выходит».

В разговоре с агентством Писцов воздержался от комментариев, Брозовский заявил, что, по его мнению, информация о смене главы Березовского — неправда. Дозвониться до Зашляпина на момент публикации не удалось. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий.

Источник агентства в городских структурах власти Екатеринбурга, отмечает, что кадровые перестановки в городах-спутниках могут изменить ход реализации проекта по созданию агломерации Большой Екатеринбург, которым долгое время занимался глава города Александр Высокинский. «Большинство руководителей — включая Писцова и Зашляпина — крайне осторожно воспринимают эту идею и действуют аморфно. Смена глав должна ускорить этот процесс», — сказал инсайдер, погруженный в детали инициативы, обсуждение которой пока поставлено на паузу.