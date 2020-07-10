Провинившиеся перед опальным отцом Сергием отправляются в скиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Скиты опального отца Сергия представляют собой не место уединения для монахов, а исправительный лагерь для детей и подростков, в котором практикуют насилие и психологическое унижение. Кроме того, в обители часто неоправданно подозревают послушников в половых связях. Об этом рассказал бывший «узник» одного из таких скитов в деревне Новоселово Александр (имя изменено).

«В случае с отцом Сергием, скиты считались формой наказания. Туда регулярно увозили непослушных детей. За что? Просто за то, что они вели себя, как обычные подростки», — сообщил Александр в интервью «Комсомольской правде». По его словам, в скитах неоднократно практиковали публичные оскорбления как форму наказания для «провинившихся» подростков.

Причем, проступок мог заключаться в общении с противоположным полом или поведением, выбивающимся из принятых норм. Так, подругу Александра после общения с ним стали называть «шлюхой» и внушать, что она плохая. «В Среднеуральском женском монастыре все были словно помешаны на теме секса. Он им постоянно везде мерещился. Нас все время в нем подозревали», — добавил он.

Особого отношения в скитах удостаивались девственницы, чьи молитвы, как непорочных, считалось, обладали большей силой. Девственность, по словам беглого послушника, проверял лично отец Сергий во время исповеди — он устраивал допрос девушки, уточняя все детали. Когда один из послушников Среднеуральского женского монастыря изнасиловал 14-летнюю девочку, Сергий заявил, что она сама виновата и в качестве наказания ее также увезли в скиты.

В качестве наказаний, по словам Александра, послушников Среднеуральского монастыря могли избить хлыстом, или на неделю-две закрыть в строительном вагончике. Из еды на это время ему полагались булка хлеба и бутылка воды.

«В скитах людям ломают психику. Я встречал тех, кто прожил в скитах полгода. Это просто другие люди, в измененном состоянии, словно после психушки», — продолжает Александр. По его словам, детям из монастыря и скитов нужна помощь психолога.

Представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Ему был отправлен запрос с просьбой прокомментировать вышедшее интервью.

Скиты, о которых идет речь в материале «Комсомольской правды» — небольшие поселения монахов-отшельников, состоящие из нескольких домов, или келий. Они находятся обычно в отдалении от самого монастыря.

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