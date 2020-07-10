В Югру прибыло 170 вахтовиков, 57 из них заболело коронавирусом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В компании «Роснефть-Охрана-Югра» обнаружен массовый очаг заражения коронавирусом, в результате которого выявлены 57 заболевших сотрудников. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 доложил глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, передает корреспондент URA.RU.

Все заразившиеся прибыли в Югру вахтовым методом для работы охранниками. Глава города во время доклада сделал акцент на том, что компания допустила множественные нарушения во время их размещения в гостиницах Нефтеюганска. «Руководство не согласовало размещение буферных зон с Роспотребнадзором, отсутствовало медицинское наблюдение, нет списка контактных лиц, в том числе и среди сотрудников гостиниц», — перечислил Дегтярев.

В конце доклада он отметил, что ситуация была рассмотрена на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии. «Организация игнорирует те требования, которые были прописаны в нормативных документах. В заседании СПЭКа участвовал прокурор, он высказался однозначно, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело», — прокомментировал Дегтярев. Губернатор Югры Наталья Комарова в ответ на дала задание подчиненным внимательнее следить за перемещением вахтовиков внутри региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продлен режим самоизоляции до 27 июля. В округе с начало эпидемии коронавируса заболело 11 699 человек.