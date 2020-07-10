В горах Приполярного Урала не обнаружена копия пирамиды Хеопса ФОТО: югорское отделение Русского географического общества

Экспедиция югорского отделения Русского географического общества не обнаружила в горах Приполярного Урала копию пирамиды Хеопса. Об этом URA.RU сообщил глава регионального отделения РГО Михаил Савченко.

«Мы провели в этом районе двое суток, сходили в пеший маршрут, изучили местность с помощью дрона. Все зафиксировано на фото и видео с привязкой к местности и данным GPS. Пирамиды, тем более рукотворной, там нет», — прокомментировал Савченко. По его словам, после возвращения из экспедиции, участники планируют запросить детальные спутниковые снимки местности. Дальше помощью специалистов они тщательно изучат район на картах, снимках, с привязкой к полученным данным. «Плюс, сделаем фильм об экспедиции и дадим пресс-конференцию. Сами немного разочарованы, очень бы хотелось обнаружить пирамиду. Но увы…», — добавил Савченко.

Участники экспедиции исследовали территорию в районе Народо-Итьинского кряжа, который находится на севере ХМАО, в Березовском районе. Именно там, как заявлялось ранее в СМИ, туристы из клуба «Дикий Север» и нашли уникальный объект. Для того чтобы найти и обследовать это место, членам Русского географического общества пришлось использовать уникальную аэролодку для передвижения по рекам Хулга, Тыкатлово и Грубею, а также совершить пеший переход в 20 километров. Однако ни в точке, указанной теми, кто якобы обнаружил рукотворную пирамиду, ни в окрестностях, таких объектов нет.

Ранее URA.RU уже сообщало, что эксперты из Русского географического общества сомневались в существовании копии пирамиды Хеопса на Приполярном Урале.

Участники экспедиции находятся на месте, где, согласно координатам должна быть расположена пирамида ФОТО: югорское отделение Русского географического общества