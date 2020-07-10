По мнению защитников, правоохранительные органы проявляют бездействие по делу екатеринбуржца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователей, которые занимаются делом екатеринбуржца Владимира Таушанкова, застреленного Росгвардией, собираются уличить в бездействии. Такую жалобу в пятницу подали адвокаты родителей погибшего.

«В Ленинский райсуд Екатеринбурга подано заявление о признании бездействия СУ СК РФ по Свердловской области незаконным», — пишет «Росбалт» со ссылкой на адвоката потерпевших Алексея Бушмакова. Он добавил, что будет требовать от суда устранить нарушения.

Бушмаков также напомнил, что следователи не стали заниматься проверкой действий силовиков, когда адвокат заявил о произволе с их стороны. Тогда в региональном управлении СК ответили, что в заявлении юриста нет информации, которая бы указывала на нарушения со стороны росгвардейцев.

Сотрудники ведомства застрелили Таушанкова ночью 31 мая в его квартире, поскольку он, по их словам, представлял угрозу для их жизни. Источник URA.RU сообщал, что Таушанков первым открыл огонь по силовикам. По версии следствия, екатеринбуржец украл четыре рулона обоев, после чего скрылся у себя дома, передает телеканал 360.