В РФ хотят изменить требования к зарплатам бюджетников

Российское правительство намерено изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас зарплаты госработникам рассчитывают органы местного самоуправления. Но по факту этим занимаются руководители предприятий. Это, как отметили в правительстве, приводит к серьезным разрывам между размером зарплат работников различного уровня. При этом в соседних предприятиях одного города зарплата у работников одного уровня может быть совершенно разной.
Из-за этого кабинет министров планирует установить одни требования к установлению окладов, ставок и надбавок, которые применяются при подсчете зарплат, компенсаций и стимулирующих выплат. Также правительство утвердит требования для каждой сферы деятельности, а также выдаст сроки, в течение которых зарплаты бюджетников пересчитают по-новому.
«Наделение правительства указанным полномочием позволит более гибко устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учётом специфики конкретной отрасли», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить базовые оклады для работников бюджетной сферы. В Федерации считают, что это позволит бороться с зарплатным неравенством госработников.
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