10 июля 2020

В РФ хотят изменить требования к зарплатам бюджетников

© Служба новостей «URA.RU»
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Кабинет министров намерен изменить порядок начисления заработных плат бюджетникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российское правительство намерено изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас зарплаты госработникам рассчитывают органы местного самоуправления. Но по факту этим занимаются руководители предприятий. Это, как отметили в правительстве, приводит к серьезным разрывам между размером зарплат работников различного уровня. При этом в соседних предприятиях одного города зарплата у работников одного уровня может быть совершенно разной.

Из-за этого кабинет министров планирует установить одни требования к установлению окладов, ставок и надбавок, которые применяются при подсчете зарплат, компенсаций и стимулирующих выплат. Также правительство утвердит требования для каждой сферы деятельности, а также выдаст сроки, в течение которых зарплаты бюджетников пересчитают по-новому.

«Наделение правительства указанным полномочием позволит более гибко устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учётом специфики конкретной отрасли», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить базовые оклады для работников бюджетной сферы. В Федерации считают, что это позволит бороться с зарплатным неравенством госработников.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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