10 июля 2020

Экономист предсказал действия россиян на деноминацию рубля

© Служба новостей «URA.RU»
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При разделении рубля люди побегут массово закрывать банковские вклады Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Если в России произойдет деноминация рубля, то это негативно отразится на потребительских ценах, а также заставит граждан закрывать свои вклады в банках. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков.

«Все предыдущие деноминации складывались негативно. Цены на новые товары не падали в то количество времени, как цены на деноминированные товары», — считает экономист. При этом на банковских вкладах изменение стоимости денежных знаков, по словам собеседника, отразиться не должно. Однако россияне, как при «любом беспорядке», побегут закрывать свои вклады и забирать деньги, что приведет к массовым закрытиям банкам. Жаворонков посоветовал хранить деньги в валюте.

Вместе с тем экономист не верит в деноминацию рубля в ближайшее время. «В непростой ситуации власти точно не будут ругаться с большим количеством людей. Воспринимаю все это как болтовню», — резюмирует эксперт.

Другой экономист из Российского института стратегических исследований Михаил Беляев также согласен с тем, что сейчас никто не будет проводить деноминацию по аналогии с реформой 1998 года. При этом некоторые эксперты признают, что эта процедура необходима. Например, она поспособствует борьбе с теневым бизнесом, приводит агентство Nation News мнение главы департамента корпоративных финансов при Правительстве РФ Константина Ордова.

С инициативой деноминировать рубль выступил аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Он предлагает разделить валюту на 100, тогда курс рубля станет 60-70 копеек за доллар.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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