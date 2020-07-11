Власти России пойдут на деноминацию рубля, считает экономист Михаил Беляев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Деноминации рубля по аналогии с реформой 1998 года необходима, власти ее проведут, но в условиях кризиса идти на такой шаг неразумно. Такое мнение в беседе с журналистами выразил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

«Сама по себе деноминация необходима, и власти России ее обязательно проведут, однако в ситуации экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса этого делать не стоит», — пишет портал «Инфо24» со ссылкой на Беляева.

По его словам, с одной стороны, сейчас подходящий для такой реформы момент — в стране стабилизировалась инфляция, но есть сдерживающие факторы. В частности, ни у кого нет четкого представления, как страна будет выходить из ситуации с коронавирусом. Кроме того, бизнес и население не в том состоянии для деноминации. «Людьми она воспринимается психологически достаточно напряженно, обостренно, поскольку она влияет на уровень цен и так далее. Поэтому это не то время, когда люди психологически настроены на то, чтобы принять зачеркивание этих двух нулей», — пояснил эксперт.

Ранее, как напоминает Nation News, аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать рубль. По его расчетам, российскую валюту нужно будет разделить на 100. В таком случае курс рубля станет 60-70 копеек за доллар.

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