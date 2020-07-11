Пациент наркоцентра в Тюмени обгорел при взрыве газового баллона

У мужчины ожог 70% тела Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В реабилитационном наркологическом центре в Тюменском районе произошел взрыв газового баллона. Один из пациентов учреждения получил серьезные ожоги тела, сообщили в областной прокуратуре.

«Прокуратура Тюменской области организовала проверку соблюдения законодательства о социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, пожарной безопасности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в пятницу, 10 июля. По предварительным данным, в вагоне-бытовке реабилитационного центра для наркозависимых произошел взрыв газа. В результате пожара пострадал пациент. С ожогами 70% тела молодого человека госпитализировали в ОКБ №1 Тюмени. Как уточняют местные СМИ, реабилитационный центр принадлежит Тобольской епархии. Наркозависимые проживают в деревянном домике, также у них есть три вагончика, в одном из которых расположена летняя кухня с плитой на газовом баллоне.