10 июля 2020
09 июля 2020

В ЯНАО за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, новый уренгой, богоявленский собор
Новый Уренгой остался лидером по числу новых заражений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки зафиксировано 195 новых случаев коронавирусу. Больше всего — в Новом Урегное. Умерли за сутки четыре человека. Такую статистику приводит региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«195 новых случаев заболевания COVID-19», — сообщили в штабе. Общее число зараженных в регионе достигло 7 742. Лидером по числу заболевших стал Новый Уренгой (55). Вторым стал Тарко-Сале (52). На третьем месте Муравленко (24). Замыкают пятерку Губкинский (18) и Салехард (11).

Умерли в регионе за сутки четыре человека. Всего за время эпидемии скончались 56 человек. Выздоровели за последние сутки 38 человек, за весь период — 2 968.

Ранее в ямальской тундре впервые был выявлен случай коронавируса. Оленевод контактировал с родственниками в райцентре.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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