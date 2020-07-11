В ЯНАО за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Новый Уренгой остался лидером по числу новых заражений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки зафиксировано 195 новых случаев коронавирусу. Больше всего — в Новом Урегное. Умерли за сутки четыре человека. Такую статистику приводит региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«195 новых случаев заболевания COVID-19», — сообщили в штабе. Общее число зараженных в регионе достигло 7 742. Лидером по числу заболевших стал Новый Уренгой (55). Вторым стал Тарко-Сале (52). На третьем месте Муравленко (24). Замыкают пятерку Губкинский (18) и Салехард (11).

Умерли в регионе за сутки четыре человека. Всего за время эпидемии скончались 56 человек. Выздоровели за последние сутки 38 человек, за весь период — 2 968.

Ранее в ямальской тундре впервые был выявлен случай коронавируса. Оленевод контактировал с родственниками в райцентре.