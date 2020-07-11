В ЯНАО за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки зафиксировано 195 новых случаев коронавирусу. Больше всего — в Новом Урегное. Умерли за сутки четыре человека. Такую статистику приводит региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
«195 новых случаев заболевания COVID-19», — сообщили в штабе. Общее число зараженных в регионе достигло 7 742. Лидером по числу заболевших стал Новый Уренгой (55). Вторым стал Тарко-Сале (52). На третьем месте Муравленко (24). Замыкают пятерку Губкинский (18) и Салехард (11).
Умерли в регионе за сутки четыре человека. Всего за время эпидемии скончались 56 человек. Выздоровели за последние сутки 38 человек, за весь период — 2 968.
Ранее в ямальской тундре впервые был выявлен случай коронавируса. Оленевод контактировал с родственниками в райцентре.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «