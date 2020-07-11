Российским школьникам обещают дешевые билеты на поезда в Крым

До полуострова дети смогут добраться за полцены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время летних каникул российские школьники старше 10 лет смогут поехать в Крым на поезде по льготному тарифу. Постановление о предоставлении субсидий подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий», — говорится в документе. Остальную сумму за билет перевозчику субсидирует государство.

Билет за полсуммы полагается для юных пассажиров в поездках по остальной территории страны. Для детей младше 10 лет предусмотрен детский тариф, а малыши до 5 лет ездят в поездах бесплатно, если не занимают отдельное место, пишет агентство RNS .

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко осудил запрет детям выезжать на отдых в другие регионы во время пандемии. По его словам, самоизоляция уже нанесла вред здоровью школьников.

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