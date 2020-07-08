Онищенко осудил запрет детям выезжать на отдых из своего региона

Нельзя заставлять детей отдыхать только в своих регионах — они вправе поехать в другие. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
«Я считаю, неверное решение принято, когда нельзя из одного региона перевозить детей на отдых другой — это абсолютно необоснованная сверхмера, которую почему-то приняли», — цитирует РИА «Новости» Геннадия Онищенко. Отмечается, что врачи должны оздоровить детей, подготовить их к школе, а самоизоляция и так нанесла детям большой ущерб.
Ранее в России открылись детские лагеря. Однако Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничение будет действовать до конца 2020 года, передает РБК.
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