Онищенко осудил запрет детям выезжать на отдых из своего региона

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий, указательный палец
Геннадий Онищенко отмечает, что самоизоляция нанесла детям большой ущерб Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Нельзя заставлять детей отдыхать только в своих регионах — они вправе поехать в другие. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Я считаю, неверное решение принято, когда нельзя из одного региона перевозить детей на отдых другой — это абсолютно необоснованная сверхмера, которую почему-то приняли», — цитирует РИА «Новости» Геннадия Онищенко. Отмечается, что врачи должны оздоровить детей, подготовить их к школе, а самоизоляция и так нанесла детям большой ущерб.

Ранее в России открылись детские лагеря. Однако Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничение будет действовать до конца 2020 года, передает РБК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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