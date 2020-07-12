Соловьев возмутился заявлениями адвоката Ефремова о богатстве

Эльман Пашаев своим поведением портит репутацию актера, считает Владимир Соловьев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев поразил телеведущего Владимира Соловьева высказываниями о своем богатстве. В этом он признался в эфире стрима на youtube-канале «Соловьев LIVE».

«Пашаев поразил меня заявлениями, насколько он богат. Если не первый, то уж точно второй. Я не могу представить ни в одной стране мира, чтобы адвокат так заявлял. Я никогда от адвокатов ничего подобного не слышал. Может я чего-то не понимаю? Странно», — возмутился Соловьев.

По его словам, главным антигероем смертельного ДТП в Москве стал не Ефремов, не несчастный погибший Сергей Захаров и его семья, а адвокат Пашаев. Телеведущий считает, что защитник Ефремова своим поведением портит репутацию актера. «Откуда Ефремов нашел этого адвоката, кто ему его посоветовал?» — задался вопросом Соловьев.

Сам Пашаев также настроен против Соловьева. Неделю назад телеведущий во время стрима представил сенсационный документ: заключение эксперта МВД о том, что на водительской подушке безопасности автомобиля Jeep Grand Cherokee найдены пот и эпителиальные клетки Михаила Ефремова. По сути, это главное доказательство того, что актер был за рулем в момент аварии. По данным «КП», Пашаев потребовал возбудить уголовное дело в отношении телеведущего за разглашение результатов экспертизы, доказывающей, что именно артист был за рулем.

Ранее дочь Ефремова назвала бредом все заявления защиты отца, а Эльмана Пашаева — некомпетентным. В свою очередь Пашаев заявил изданию «Подъём», что девушка работает на публику. «Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом», — сказал Пашаев.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер

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