В деле о гибели группы Дятлова Генпрокуратура поставила точку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Характер травм членов группы Дятлова говорит о том, что причиной их гибели стала снежная лавина и замерзание из-за низких температур, уточнил замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков. По его словам, по каждому из погибших туристов были проведены сравнительные характеристики каждой травмы.

«Все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов, которые попадают в лавину», — отметил Курьяков на пресс-конференции, организованной «Комсомольской правдой». При этом он уточнил, что участники похода — Золотарёва, Дубинина и Тибо-Бриньоль — погибли от замерзания. После схода лавины и пурги они не смогли обнаружить на склоне свою палатку.

При этот работник прокуратуры объяснил, почему у Золотарёва были сломаны рёбра. Он объяснил характер его повреждений на примере теннисного шарика. «Если мы возьмем шарик и создадим опоясывающую нагрузку, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Соответственно, если сверху, со всех сторон, давил снег — три-четыре метра снега — это примерно полтонны, то телесные повреждения должны быть с обратной стороны», — пояснил Курьяков, уточнив, что эксперты сделали вывод, что травмы участникам группы Дятлова причинены давлением обтекающей силы. Сотрудник прокуратуры подчеркнул, что вопрос о версиях гибели туристов на северном Урале закрыт, а с точки зрения государственного органа проверка завершена, пишет RT.

Ранее руководитель Фонда имени Дятлова Юрий Кунцевич заявил URA.RU, что не согласен с заявлением Генпрокуратуры РФ о гибели группы. По его словам, Генпрокуратура не может выдвигать официальных версий как минимум потому, что дело не было вновь открыто. «Ни с кем не советуясь, они вдруг занялись расследованием, чего не делали с 2006 года», — подчеркнул Кунцевич.

Трагедия с туристами группы Дятлова произошла на Северном Урале в 1959 годув районе горы Холатчахль. Молодые люди погибли при странных обстоятельствах. За десятилетия появились десятки версий того, что могло привести к гибели туристов — от схода лавины и редкой болезни до атаки инопланетян и снежного человека. При этом в каждой из выдвигаемых версий были несостыковки. Участница «Битвы экстрасенсов» Алена Орлова в разговоре с Nation News заявила, что подробности трагедии общество никогда не узнает. По ее мнению, официальная версия Генпрокуратуры о тайне перевала Дятлова является «прикрытием» проводимых испытаний.

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