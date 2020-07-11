Расследование гибели туристов группы Дятлова нужно официально возобновить, считает Юрий Кунцевич Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Официальное заявление Генпрокуратуры РФ о гибели группы Дятлова в результате схода лавины является спектаклем. Со своим мнением в разговоре с URA.RU выступил руководитель Фонда имени Дятлова Юрий Кунцевич.

До этого Генпрокуратура РФ провела пресс-конференцию о событиях 1959 года, в результате которых погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. На пресс-конференции было заявлено, что причиной трагедии стал сход лавины.

«Это все спектакль. Генпрокуратура не может выдвигать официальных версий как минимум потому, что дело не было вновь открыто. Ни с кем не советуясь, они вдруг занялись расследованием, чего не делали с 2006 года. На сегодняшнюю пресс-конференцию не пригласили ни родственников, ни специалистов, ни нас, кто занимается этой трагедией уже 60 лет», — заявил URA.RU Кунцевич.

В начале 2020 года фонд имени Дятлова организовывал экспедицию на перевал, где случилось происшествие. Проведя исследования, ученые отказались от версии, по которой к гибели туристов привел сход лавины, отметил Кунцевич. «Мы отправились в экспедицию, где была и прокуратура. Наши ребята проверили снежный пласт, где якобы была обнаружена палатка. Проверили его на срез и стало ясно, что для урона от лавины на этом месте потребовались бы мощности в четыре раза больше, а их быть не могло, ведь уклон там всего 20 градусов», — отметил эксперт. По его словам, в полутора километрах от места, где якобы нашли палатку, манси обнаружили настил, который обычно делается для ее установки. Эксперт добавил, что несколько дней назад состоялись похороны человека, который видел, что палатку на месте ее последующего обнаружения ставили не туристы группы Дятлова. Из этого Кунцевич делает вывод, что она была установлена там уже после произошедшего.

Сейчас Генпрокуратуре и СК стоит возобновить расследование дела и работать над ним, сотрудничая со всеми заинтересованными лицами, сказал руководитель Фонда Дятлова. «Нужно возбудить дело, присвоить ему номер. Все этого ждут, и мы, и родственники, и друзья дятловцев», — заключил он.

Трагедия с туристами группы Дятлова произошла на Северном Урале в 1959 году. Молодые люди погибли при странных обстоятельствах, из-за чего возникли десятки версией того, что могло случиться. При этом каждая из них сталкивалась с неувязками.

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