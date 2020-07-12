11 июля 2020
10 июля 2020

Екатеринбуржец выпал с балкона 12 этажа. «Третий случай за два месяца»

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла в доме по адресу улица Ярославская, 33 Фото: «Ночные Новости»

В Екатеринбурге мужчина выпал с балкона 12-этажки и разбился насмерть. Трагедия произошла в доме по адресу улица Ярославская, 33.

«Мужчина выпал с балкона 12 этажа. Соседи рассказали, что он третий, кто упал за последние два месяца», — сообщили URA.RU «Ночные Новости». По предварительным данным, мужчина выпал с балкона в подъезде, расположенного в переходе между лестницей и лифтом. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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