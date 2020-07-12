Трагедия произошла в доме по адресу улица Ярославская, 33 Фото: «Ночные Новости»

В Екатеринбурге мужчина выпал с балкона 12-этажки и разбился насмерть. Трагедия произошла в доме по адресу улица Ярославская, 33.

«Мужчина выпал с балкона 12 этажа. Соседи рассказали, что он третий, кто упал за последние два месяца», — сообщили URA.RU «Ночные Новости». По предварительным данным, мужчина выпал с балкона в подъезде, расположенного в переходе между лестницей и лифтом. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.