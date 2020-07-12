Люди на самоизоляции научились ценить личное пространство Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время пандемии коронавируса люди стали больше ценить свою работу, личное пространство и одиночество. К такому выводу пришел психолог Георгий Солодовников.

«Люди начали ценить личное пространство, возможность насладиться одиночеством. То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего», — поделился психолог с «Российской газетой». По его словам, этого стало меньше, потому что люди часто живут с другими. Поэтому им приходится жертвовать какими-то привычками и хобби.

По мнению Солодовникова, covid-поколение будет больше гулять, проводить время на свежем воздухе и чаще мыть руки. Кроме того, соблюдение социальной дистанции поможет людям ценить личные границы. Во время режима самоизоляции люди общались между собой через интернет, поэтому навыки общения никуда не исчезли. Однако тактильное взаимодействие, например объятия или рукопожатия, теперь стали чем-то чуждым, считает психолог.

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