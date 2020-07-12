11 июля 2020
10 июля 2020

В ЯНАО из-за вахтовиков произошел скачок числа заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, медицинская маска, защитная маска, врач, эпидемия осталась, медики, коронавирус, инфекционист, инфекционист, эпидемиолог, пандемия коронавируса
Из 212 заболевших в ЯНАО 43 — вахтовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки зафиксировано 212 новых случаев коронавируса. Из них 43 человека — вахтовые рабочие из других регионов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«212 новых случаев заболевания COVID-19», — сообщили в штабе. Среди заболевших — 43 вахтовых рабочих из других регионов России. Общее число зараженных в регионе достигло 7 954. Лидером по числу заболевших стал Новый Уренгой (30). Вторым стал Губкинский (49). На третьем месте Муравленко (25).

Выздоровели за последние сутки 60 человек, за весь период — 3028. Новых смертей за последние сутки нет. Днем ранее на Ямале умерли четыре человека с коронавирусом. Всего за время эпидемии скончались 56 человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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