В ЯНАО из-за вахтовиков произошел скачок числа заболевших COVID

Из 212 заболевших в ЯНАО 43 — вахтовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки зафиксировано 212 новых случаев коронавируса. Из них 43 человека — вахтовые рабочие из других регионов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«212 новых случаев заболевания COVID-19», — сообщили в штабе. Среди заболевших — 43 вахтовых рабочих из других регионов России. Общее число зараженных в регионе достигло 7 954. Лидером по числу заболевших стал Новый Уренгой (30). Вторым стал Губкинский (49). На третьем месте Муравленко (25).

Выздоровели за последние сутки 60 человек, за весь период — 3028. Новых смертей за последние сутки нет. Днем ранее на Ямале умерли четыре человека с коронавирусом. Всего за время эпидемии скончались 56 человек.