В ЯНАО из-за вахтовиков произошел скачок числа заболевших COVID

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки зафиксировано 212 новых случаев коронавируса. Из них 43 человека — вахтовые рабочие из других регионов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
«212 новых случаев заболевания COVID-19», — сообщили в штабе. Среди заболевших — 43 вахтовых рабочих из других регионов России. Общее число зараженных в регионе достигло 7 954. Лидером по числу заболевших стал Новый Уренгой (30). Вторым стал Губкинский (49). На третьем месте Муравленко (25).
Выздоровели за последние сутки 60 человек, за весь период — 3028. Новых смертей за последние сутки нет. Днем ранее на Ямале умерли четыре человека с коронавирусом. Всего за время эпидемии скончались 56 человек.
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