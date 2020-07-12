Ямальских оленеводов эвакуируют из тундры из-за коронавируса

В обесерватор доставили 24 человек, контактных с зараженными COVID-19 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оленеводов Ямальского района эвакуировали из тундры в обсерватор, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом рассказали в оперативном штабе региона.

«В течение двух дней, 10 и 11 июня, рейсами санавиации были эвакуированы тундровики из двух стойбищ, имевшие контакт с зараженным. Всего в обсерватор для обязательной изоляции и под наблюдение медиков доставлены 24 человека», — сообщили в оперштабе ЯНАО.

По словам главы штаба Татьяны Бучковой, оленеводы, которые были в контакте с зараженными COVID-19, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, проведенный тест не выявил инфекцию. Однако тундровики пробудут в обсерваторе 14 дней.

На Ямале из-за вахтовиков произошла вспышка коронавируса. За последние сутки зафиксировано 212 новых случая заражения. Из них 43 человека — вахтовые рабочие из других регионов. Всего за сутки в России зафиксировано 6 615 новых заражений COVID-19. Если в Москве число больных снижается, то в регионах оно продолжает расти, сообщает агентство Nation News.