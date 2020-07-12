11 июля 2020
10 июля 2020

Ямальских оленеводов эвакуируют из тундры из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, олени, арктика, оленевод, кмнс
В обесерватор доставили 24 человек, контактных с зараженными COVID-19 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Оленеводов Ямальского района эвакуировали из тундры в обсерватор, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом рассказали в оперативном штабе региона.

«В течение двух дней, 10 и 11 июня, рейсами санавиации были эвакуированы тундровики из двух стойбищ, имевшие контакт с зараженным. Всего в обсерватор для обязательной изоляции и под наблюдение медиков доставлены 24 человека», — сообщили в оперштабе ЯНАО.

По словам главы штаба Татьяны Бучковой, оленеводы, которые были в контакте с зараженными COVID-19, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, проведенный тест не выявил инфекцию. Однако тундровики пробудут в обсерваторе 14 дней.

На Ямале из-за вахтовиков произошла вспышка коронавируса. За последние сутки зафиксировано 212 новых случая заражения. Из них 43 человека — вахтовые рабочие из других регионов. Всего за сутки в России зафиксировано 6 615 новых заражений COVID-19. Если в Москве число больных снижается, то в регионах оно продолжает расти, сообщает агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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